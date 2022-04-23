США и ЕС разрабатывают варианты сокращения нефтяных доходов России – СМИ

Представители США и Европейского союза рассматривают возможности по ограничению импорта нефти в страны Европейского Союза из Российской федерации.

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Как передает Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники, США и ЕС также обговаривают возможные варианты сокращения доходов, которые Россия получает от продажи своих сырьевых ресурсов.

По информации издания, варианты включают полный запрет на поставку, установление ценового порога и использование расчетного механизма, который позволит удержать выручку, которую получила РФ после начала войны против Украины.

При этом, как заявил один из источников Bloomberg, цель переговоров – выяснить, какой «максимально сильный удар» можно нанести президенту России Владимиру Путину.

Одно из опасений США состоит в том, что запрет на импорт нефти в ЕС может привести к резкому росту цен на сырье и принести Кремлю еще больше доходов.

Как утверждают источники, Евросоюз может выдвинуть предложения по обсуждению странам ЕС уже на следующей неделе.

В частности, как заявил один из собеседников Bloomberg, государствам Евросоюза будет проще договориться об ограничении импорта нефти, чем по эмбарго на дизельное топливо и другую продукцию.

22 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что резкое эмбарго на российский газ не остановит войну в Украине, а приведет только к серьезному экономическому кризису в ФРГ и всей Европе.

Он добавил, что в результате эмбарго может пострадать вся европейская экономика, что создало бы сложности для финансирования восстановления Украины после войны.

Напомним, в начале следующей недели Евросоюз готовится ввести шестой пакет санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Новый пакет санкций будет включать "определенный запрет" на импорт российской нефти.