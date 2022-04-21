Австрия полностью отказалась от нефти из РФ

После полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину 24 февраля Австрия решила полностью отказаться от закупок российской нефти.

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Об этом сообщает Kurier со ссылкой на представителя австрийской компании OMV Group.

"Объемы закупки нефти в России всегда были очень низкими... мы заменили ее другой нефтью с рынка", — цитирует издание представителя OMV Group.

Согласно данным Статистического управления Австрии и Ассоциации нефтяной промышленности, в 2021 году только 7,8%, или 596 тысяч тонн, австрийского импорта нефти пришлось на РФ.

В то же время главным поставщиком нефти в Австрию уже многие годы является Казахстан — на него приходится 38,9% от всего импорта.

Второе место по поставкам нефти в Австрию занимает Ливия (22,1%), на третьем — Ирак (20,7%).

Ранее сообщалось, что Германия к началу лета собирается вполовину уменьшить импорт российской нефти, к концу года отказаться от нее, а затем начать процесс по отказу от газа из РФ.

Напомним, Европейский Союз собирается ввести эмбарго на российскую нефть. Это решение сейчас находится на этапе "разработки".

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил во вторник, 19 апреля, что его страна не будет поддерживать никакие санкции в отношении российских нефти и газа, несмотря на то, что ЕС готовит эмбарго.