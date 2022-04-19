Венгрия не поддержит санкции в отношении российских нефти и газа, — Сиярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил во вторник, 19 апреля, что его страна не будет поддерживать никакие санкции в отношении российских нефти и газа, несмотря на то, что ЕС готовит эмбарго.

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Позицию правительства Венгрии Сиярто сообщил во время брифинга, который транслировал в своем Facebook.

"Поставки российского газа в Венгрию поступают без каких-либо сбоев", — сказал Сиярто.

При этом ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мер рассказал, что Европейский Союз намерен ввести эмбарго на российскую нефть.

Это решение, по его словам, сейчас находится на этапе разработки. Французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что будет настаивать на нефтяном и газовом эмбарго для РФ.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации может включить ограничительные меры в отношении Сбербанка, а также механизм нефтяного эмбарго против РФ.

По ее словам, Еврокомиссия сейчас разрабатывает механизмы, чтобы эмбарго на нефть также могло быть включено в следующий этап санкций.