В Германии граждан попросили использовать меньше энергоносителей, чтобы страна смогла отказаться от российского газа и нефти

Правительство ФРГ решительно намерено снизить зависимость Германии от поставки энергоносителей из России или отказаться от них вовсе. Для этого власти просят граждан уменьшить потребление энергоресурсов.

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Об этом сообщает BBC.

"Если вы можете сесть на поезд или велосипед на Пасху, это тоже хорошо: это легко для кошелька и это раздражает Путина", - сказал министр экономики вицеканцлер Германии Роберт Хабек.

Примечательно, что ранее Германия открыто выступала против эмбарго на российский газ и нефть. За это президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал немецкие власти.

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил немедленное прекращение импорта российских нефти и газа.

В то же время страна активировала режим раннего предупреждения чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок газа из России. Такое решение принято на фоне угроз Путина перекрыть газовый вентиль, если Европа откажется платить за газ в рублях.

Как сообщает Bloomberg, крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталелитейных, химических, бумажных производств в течение нескольких недель, если Берлин решит прекратить импорт энергоносителей из России.

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