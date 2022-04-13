Германии грозит ущерб в $240 млрд, если Россия перекроет поставку газа

Согласно отчету пяти немецких экономических институтов, если Россия в ближайшее время перестанет поставлять газ в Германию, то ФРГ потеряет 238 миллиардов долларов в объеме производства в течение следующих двух лет. Об этом сообщает CNN.

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В целом для немецкой экономики прекращение поставок российского газа будет означать, что ВВП Германии вырастет всего на 1,9% в 2022 году и сократится на 2,2% в 2023 году. При этом, если газ продолжит поступать, то этом в этом году рост составит 2,7%.

Сокращение поставок газа из России приведет к "резкой рецессии" крупнейшей экономики Европы, считает директор по исследованиям Кильского института мировой экономики Стефан Кутс.

Отметим, что Европейский Союз уже пытается сократить импорт российского газа на 66% в этом году и полностью избавиться от зависимости от российских энергоносителей к 2027 году.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что страна движется "как можно быстрее" к отказу от российской энергии, но раскритиковал внезапную остановку.

Такие подсчеты эксперты сделали на фоне угрозы российского президента Владимира Путина прекратить поставлять газ в Европу, если страны не захотят платить за энергоноситель рублями.

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