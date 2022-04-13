Німеччині загрожує збиток у $240 млрд, якщо Росія перекриє постачання газу

Згідно зі звітом п'яти німецьких економічних інститутів, якщо Росія найближчим часом перестане постачати газ до Німеччини, то ФРН втратить 238 мільярдів доларів в обсязі виробництва протягом наступних двох років. Про це повідомляє CNN.

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Загалом для німецької економіки припинення поставок російського газу означатиме, що ВВП Німеччини зросте лише на 1,9% у 2022 році та скоротиться на 2,2% у 2023 році. При цьому, якщо газ продовжить надходити, то цього року зростання становитиме 2,7%.

Скорочення постачання газу з Росії призведе до "різкої рецесії" найбільшої економіки Європи, вважає директор із досліджень Кільського інституту світової економіки Стефан Кутс.

Зазначимо, що Європейський союз уже намагається скоротити імпорт російського газу на 66% цього року і повністю позбавитися залежності від російських енергоносіїв до 2027 року.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що країна рухається "якнайшвидше" до відмови від російської енергії, але розкритикував раптову зупинку.

Такі підрахунки експерти зробили на тлі загрози російського президента Володимира Путіна припинити постачати газ до Європи, якщо країни не захочуть платити за енергоносій карбованцями.

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