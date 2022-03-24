У Німеччині заявили, що вимога РФ сплачувати за газ у рублях суперечить контракту. У Японії "не мають уявлення, як це можливо"

У контракті, який німецькі постачальники газу укладали із "Газпромом", є пункт про валюту. При цьому вимога російського лідера Володимира Путіна платити за газ рублями суперечить цьому положенню у договорі.

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Про це повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, передає видання Tagesspiegel.

Пункт про валюту передбачає оплату за російський газ у доларах чи євро. За словами Путіна, Росія виконає свої контрактні зобов'язання за обсягами та цінами, а анонсовані зміни стосуються лише валюти. Однак, щоб отримувати оплату за енергоресурс у рублях, Росії потрібно порушити ці зобов'язання.

Реакція Азії на новий ультиматум Путіна

Японія потрапила до списку так званих "недружніх країн РФ", тому що допомагає Україні перемогти у війні з Росією. У відповідь Росія зажадала від цієї азіатської країни, як і від Європи, платити за газ російською валютою.

Японія, найбільший імпортер російського ЗПГ в Азії, як повідомляє Reuters, гадки не має, як Росія забезпечуватиме дотримування цієї вимоги.

"Наразі ми вивчаємо ситуацію з відповідними міністерствами, оскільки ми не зовсім розуміємо, які наміри (Росії — Delo.ua) і як вони це робитимуть", — заявив міністр фінансів Шунічі Судзукі в парламенті.

Зазначимо, що Японія імпортує 7,2% всього експорту природного газу РФ.

Україна вимагає від Європи та Азії не погоджуватися на умови Росії щодо оплати за газ

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає Євросоюз не приймати вимог РФ.

"Якщо будь-яка країна ЄС поступиться принизливим вимогам Путіна платити за нафту і газ у рублях, це буде все одно, що допомагати Україні однією рукою та допомагати російським вбивати українців іншою", — підкреслив Кулеба у своєму Twitter.

Нагадаємо, Путін 23 березня заявив, що РФ більше не збирається приймати долари і євро як оплату за природний газ і перейде до розрахунків у рублях. Уряд та центральний банк у РФ уточнять деталі протягом тижня.

"Газпрому" запропонували внести відповідні зміни до контрактів. Коли компанія збирається це зробити, поки що невідомо. Російський монополіст ще не встиг прокоментувати цю вимогу Путіна.

У свою чергу Євросоюз планує накласти ембарго на російську нафту через її війну проти України. Раніше від російської нафти вже відмовилися Сполучені Штати Америки, Великобританія та Канада. Пізніше до них приєдналася Австралія.

Фото: ua.depositphotos.com