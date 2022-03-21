Угорщина виступає проти ембарго на російські нафту та газ

ЄС розробляє новий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, але в нього може не увійти ембарго на постачання енергоносіїв з РФ. Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Ungarn Heute.

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"Нам необхідно зробити жорсткіші та чіткіші кроки для забезпечення миру та безпеки в Угорщині, що відповідає нашим національним інтересам", - сказав Сійярто у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

За його словами, домовленості про санкції Євросоюзу проти постачання енергоносіїв з РФ, швидше за все, не буде досягнуто.

"Ми не підтримаємо санкції, які можуть поставити під загрозу постачання енергоресурсів до Угорщини", - сказав глава МЗС цієї країни.

Він зазначив, що група держав активно виступає за введення таких санкцій, інші країни менш активні, але підтримують ініціативу. Однак Угорщина належить до тих, хто виступає проти ембарго.

На думку Сійярто, "це рішення не призведе до об'єднання Європи".

Він також зазначив, що набирають чинності пропозиції встановити безпольотну зону над Україною. Деякі держави-члени все частіше пропонують проведення миротворчої місії.

Але Сійярто впевнений, що збереження безпольотної зони означатиме повітряну війну, а відправка військ в Україну як миротворці також пов'язана з ризиком.

"Угорщина хоче залишатися осторонь цієї війни", - сказав він.

"Постачання зброї з країн-членів ЄС не блокується, але Угорщина не постачає зброю в Україну, і летальна зброя не повинна перетинати територію країни", - додав міністр.

Нагадаємо, що Угорщина не стала блокувати санкції проти Росії, зокрема рішення відключить низку банків країни-агресора від міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIF T .

США заборонили імпорт нафти і газу з Росії, після чого відразу кілька країн заявили про готовність вжити аналогічних заходів .