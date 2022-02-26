Угорщина не блокуватиме відключення РФ від SWIFT, - глава МЗС Сійярто

Міністр закордонних Угорщин справ Петер Сійярто заявив, що угорська сторона не блокуватиме санкції проти Росії, у тому числі рішення відключить країну-агресора від міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT.

Про це Сійярто заявив на своїй сторінці у Facebook, у Twitter про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький посиланням на угорського посла Орсолю Ковач.

Глава МЗС Угорщини, за його словами, зараз веде переговори з представниками російського та українського уряду щодо початку прямих переговорів у Будапешті.

Більше того, як заявив Сійярто, для організації переговорів він проситиме допомоги у лідерів ООН, у Нью-Йорку.

Він наголошує, що Угорщина хоче добитися миру в Україні, тому не планувала, і не блокуватиме відключення Росії від SWIFT.

"Нехай вже буде зрозуміло: це не правда! Ми ніколи не виступали проти жодної з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого. Розповсюджувачам фейкових новин, незалежно від їхньої національності, нехай буде соромно", - написав Сійярто у Facebook.

У свою чергу Моравецький повідомив, що угорський посол Ковач гарантувала йому, що Угорщина не блокуватиме жодних санкцій проти Росії, зокрема щодо системи SWIFT.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден раніше заявляв, що Росію не можуть відключити від SWIFT, тому деякі союзники були проти, йшлося про Угорщину, Кіпр та Італію.

Через деякий час Італія заявила, що не блокуватиме санкції проти РФ, зокрема відключення від SWIFT.

Вже 26 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Кіпр також вирішив підтримати цей захід покарання Росії за вторгнення в Україну. Тепер треба до кінця домовитись із владою Німеччини. Незабаром німецький уряд має розглянути питання відключення Росії від платіжної системи SWIFT. Петиція до них на сайті openPetition.eu, яку подав Гюнтер Шенк (Gunther Schenk) за лічені години вже набрала понад сто тисяч голосів і продовжує набирати.