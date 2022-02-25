Відключити Росію від SWIFT: збирають підписи до німецкого уряду

Німецький уряд має розглянути питання про відключення Росії від платіжної системи SWIFT: петиція до них на сайті openPetition.eu, яку подав Гюнтер Шенк ( Gunther Schenk ) за лічені години вже набрала більше ста тисяч голосів і продовжує набирати. Підписати її може кожен.

Коли збір підписів буде завершено, її передадуть на розгляд членам німецького уряду.

“Сьогодні вранці Росія розпочала відкриту загарбницьку війну проти України під сфабрикованими приводами. Це повинно мати негайні, далекосяжні наслідки. Одним з найбільш ефективних засобів буде виключення Росії з міжнародної платіжної системи SWIFT", — вказано в петиції.

Згідно тексту документу, уряди європейських країн занадто піклуються про власні економічні інтереси.

“За послідовними повідомленнями ЗМІ, уряд Німеччини (разом з Італією, Кіпром та Угорщиною) блокує виключення Росії з огляду на власні економічні інтереси. Цей курс необхідно негайно переглянути. Щоб стримати загарбницьку війну Росії, на рахунку кожен день, кожна година. Ми закликаємо німецький уряд негайно змінити курс і працювати над негайним виключенням Росії”, — йдеться у документі.

На думку автора петиції Гюнтера Шенка, сьогоднішній напад Росії на Україну є найбільшою загрозою мирному порядку в Європі після закінчення Другої світової війни та найбільшою геополітичною катастрофою з часів Другої світової війни: “Ми хочемо запобігти ескалації війни, але для цього потрібно не відвертатися, а вчинити радше масовий політичний та економічний тиск”.

Раніше стало відомо, що Німеччина повністю заблокує російські банки та фактично припинить вести бізнес із Російською Федерацією.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін об’явив про початок “військової спецоперації”, яка означає фактично вторгнення російських військ в Україну. Міста обстрілюють ракетами. Окупанти намагаються висаджувати десант. Точаться позиційні бої — українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових.