Отключить Россию от SWIFT: собирают подписи к правительству Германии

Немецкое правительство должно рассмотреть вопрос об отключении России от платежной системы SWIFT: петиция к ним на сайте openPetition.eu, которую подал Гюнтер Шенк ( Gunther Schenk ) за считанные часы уже набрала более ста тысяч голосов и продолжает набирать. Подписать его может каждый.

Когда сбор подписей будет завершен, его передадут на рассмотрение членам немецкого правительства.

"Сегодня утром Россия начала открытую захватническую войну против Украины под сфабрикованными поводами. Это должно иметь немедленные, далеко идущие последствия. Одним из наиболее эффективных средств будет исключение России из международной платежной системы SWIFT", – указано в петиции.

Согласно тексту документа, правительства европейских стран слишком заботятся о собственных экономических интересах.

“По последовательным сообщениям СМИ, правительство Германии (вместе с Италией, Кипром и Венгрией) блокирует исключение России, учитывая собственные экономические интересы. Этот курс нужно немедленно просмотреть. Чтобы сдержать захватническую войну России, на счету каждый день, каждый час. Мы призываем немецкое правительство немедленно изменить курс и работать над немедленным исключением России", – говорится в документе.

По мнению автора петиции Гюнтера Шенко, сегодняшнее нападение России на Украину является наибольшей угрозой мирному порядку в Европе после окончания Второй мировой войны и крупнейшей геополитической катастрофой со времен Второй мировой войны: "Мы хотим предотвратить эскалацию войны, но для этого нужно не отворачиваться, а оказать массовое политическое и экономическое давление".

Ранее стало известно, что Германия полностью заблокирует российские банки и фактически прекратит бизнес с Российской Федерацией.

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации", означающей фактически вторжение российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Оккупанты пытаются высаживать десант. Идут позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных.