Німеччина оголосила про повну блокаду російських банків

Німеччина повністю заблокує російські банки та фактично припинить вести бізнес із Російською Федерацією.

Про це заявив перед зустріччю міністрів фінансів європейських країн у Парижі глава німецького Мінфіну Крістіан Лінднер, передає Reuters.

"Вже є повна блокада російських банків, таким чином бізнес із Росією вже практично припинено", — повідомив Лінднер.

При цьому він зазначив, що деякі транзакції ще можливі. Зокрема, для оплати постачання газу або щоб німецькі компанії могли робити перекази власним дочірнім підприємствам у Росії.

Щодо додаткових фінансових санкцій проти РФ, крім узгоджених лідерами Євросоюзу 24 лютого, Лінднер відповів, що "всі варіанти" залишаються на столі.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон рішуче наполягає на відключенні Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, проте канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив його, що Ні Німеччина, ні Євросоюз не підтримають таких санкцій.

Нагадаємо, президент США Джой Байден запровадив проти Росії новий пакет санкцій. За його словами, ці санкції обмежать російські можливості розраховуватися у доларах, євро, фунтах та єнах.

Крім того, санкції обмежать експорт високотехнологічної продукції до РФ. Цей пункт зачепить і космічну галузь.

Щодо банківської сфери, то санкції стосуватимуться банку ВТБ. Байден додав, що крім нього нові санкції також поширюються на чотири російські банки, "корумпованих мільярдерів" та членів їхніх сімей, близьких до Кремля.

У свою чергу Кабінет Міністрів України розробив найжорсткіші санкції проти російського агресора – секторальні та персональні санкції проти людей, які стоять за військовими діями проти України.