Германия объявила о полной блокаде российских банков

Германия полностью заблокирует российские банки и фактически прекратит вести бизнес с Российской Федерацией.

Об этом заявил перед встречей министров финансов европейских стран в Париже глава немецкого Минфина Кристиан Линднер, передает Reuters.

"Уже есть полная блокада российских банков, таким образом бизнес с Россией уже практически прекращен", – сообщил Линднер.

При этом он отметил, что некоторые транзакции еще возможны. В частности, для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли производить переводы собственным дочерним предприятиям в России.

Что касается дополнительных финансовых санкций против РФ, кроме согласованных лидерами Евросоюза 24 февраля, Линднер ответил, что "все варианты" остаются на столе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решительно настаивает на отключении России от международной платежной системы SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни Германия, ни Евросоюз не поддержат таких санкций.

Напомним, президент США Джой Байден ввел против России новый пакет санкций. По его словам, эти санкции ограничат российские возможности рассчитываться в долларах, евро, фунтах и йенах.

Кроме того, санкции ограничат экспорт высокотехнологичной продукции в РФ. Этот пункт коснется и космической отрасли.

Что касается банковской сферы, то санкции коснутся банка ВТБ. Байден добавил, что кроме него новые санкции также распространяются на четыре российских банка, "коррумпированных миллиардеров" и членов их семей, близких к Кремлю.

В свою очередь Кабинет министров Украины разработал самые жесткие санкции против российского агрессора – секторальные и персональные санкции против людей, стоящих за военными действиями против Украины.