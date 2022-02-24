Путин начал войну против Украины: российские войска перешли северные границы

Президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

Его заявление транслировал пропагандистский канал "Россия 24".

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".

"Вся ответственность за возможное кровопролитие будет полностью на совести украинского режима", — добавил президент страны-агрессора.

В то же время некоторые украинские журналисты в социальных сетях заявили о начале военных действий в Украине. Так Юрий Бутусов заявил, что Россия атаковала Украину и ее войска пересекли наши северные границы. Журналист уточнил, что атакованы военные объекты по всей стране. Прежде всего, части противовоздушной обороны авиабаз и системы управления. Журналист Андрей Цаплиенко в свою очередь сообщил, что в Киеве агрессор применил крылатые и баллистические ракеты. При этом жители Киева сообщают о взрывах в городе.

Пресс-штаб Операции объединенных сил также сообщает, что с 4:35 утра 24 февраля со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: войска агрессора используют системы залпового огня ГРАД и минометы.

Напомним, в ночь с 23 на 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором он на русском языке обратился к жителям Российской Федерации на фоне угрозы полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины.