Зеленский обратился к россиянам: "Ваше руководство одобрило шаг вперед ваших войск. Это может стать началом большой войны на европейском континенте"

В ночь с 23 на 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором он на русском языке обратился к жителям Российской Федерации на фоне угрозы полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины.

Публикуем главные тезисы из почти 11-минутного обращения президента Украины:

"Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе".

"Разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал 8 миллионов жизней?"

"Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, а не спины".

"С вами (гражданами России) нас разделяет более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед, на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. О том, что может произойти со дня на день, говорит сегодня весь мир".

"Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО? И мы требуем гарантий нашей безопасности - от вас, от России, и других гарантов Будапештского меморандума".

"Услышьте нас – народ и власть Украины хотят мира!"