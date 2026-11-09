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Карта боевых действий в Украине на 9 ноября 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1720-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 ноября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 9 ноября 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 9 ноября 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 9 ноября 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 9 ноября 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 9 ноября 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

Вчера авиация противника нанесла 84 авиационных удара, в том числе сбросила 250 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8690 дронов-камикадзе и осуществили 2331 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Уланово, Малая Корчаковка, Товстодубово, Кореньок, Хотинь, Яструбино, Храповщина, Ромашково, Фотовиж, Тополь и Лужки Сумской области. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Горки, Вакаловщина и Яструбщина.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, восемь артиллерийских систем и четыре пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском направлении захватчики трижды атаковали в районах Уланового, Малой Слободки и Дорошевки.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Радьковки, Волчанских Хуторов, Захаровки и Охримовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Лиманском направлении наши защитники отразили четыре атаки в районах Шейковки и Лимана.

На Славянском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Попасного.

На Константиновском направлении зафиксировано девять атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки и Николайполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 15 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Свободного, Доброполья и Новофедоровки.

На Александровском направлении захватчики штурмовых действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении отражены пять атак захватчиков в районах Успешного и Терноватого.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько

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