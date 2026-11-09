Втрати ворога станом на 9 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1720 добу повномасштабної війни становлять 1 609 380 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 листопада втратила:

особового складу – близько 1 609 380 (+2 980) осіб;

танків – 12 462 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 25 683 (+15) од.;

артилерійських систем – 52 112 (+68) од.;

РСЗВ – 2 263 (+6) од.;

засобів ППО – 1 753 (+2) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 109 (+10) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 602 020 (+1 843) од.;

крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 172 488 (+638) од.;

спеціальної техніки – 4 889 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 271 ворожий БпЛА типу Shahed (81 із них - реактивні), п’ять S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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