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Втрати ворога станом на 9 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 2 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1720 добу повномасштабної війни становлять 1 609 380 осіб.
Втрати Росії у війні на 9 листопада 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 609 380 (+2 980) осіб;
- танків – 12 462 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 25 683 (+15) од.;
- артилерійських систем – 52 112 (+68) од.;
- РСЗВ – 2 263 (+6) од.;
- засобів ППО – 1 753 (+2) од.;
- літаків – 452 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 109 (+10) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 602 020 (+1 843) од.;
- крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 172 488 (+638) од.;
- спеціальної техніки – 4 889 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 листопада
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 271 ворожий БпЛА типу Shahed (81 із них - реактивні), п’ять S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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