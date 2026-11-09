RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,44

--0,09

EUR

51,04

--0,21

Готівковий курс:

USD

46,33

46,05

EUR

51,85

51,53

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Карта бойових дій в Україні на 9 листопада 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1720-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 9 листопада 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 9 листопада 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 9 листопада 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 9 листопада 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 9 листопада 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 9 листопада 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Учора авіація противника завдала 84 авіаційних ударів, зокрема скинула 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8690 дронів-камікадзе та здійснили 2331 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Уланове, Мала Корчаківка, Товстодубове, Кореньок, Хотінь, Яструбине, Храпівщина, Ромашкове, Фотовиж, Тополя та Лужки Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Гірки, Вакалівщина та Яструбщина.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, вісім артилерійських систем та чотири пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники тричі атакували в районах Уланового, Малої Слобідки та Дорошівки.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Радьківки, Вовчанських Хуторів, Захарівки та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили чотири атаки в районах Шийківки та Лимана.

На Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Попасного.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев'ять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 15 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Вільного, Добропілля та Новофедорівки.

На Олександрівському напрямку загарбники штурмових дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку відбито п'ять атак загарбників у районах Успішного та Тернуватого.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності