- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Потери врага по состоянию на 9 ноября 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1720 сутки полномасштабной войны составляют 1 609 380 человек.
Потери России в войне на 9 ноября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 609 380 (+2 980) человек;
- танков – 12 462 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 25 683 (+15) ед;
- артиллерийских систем – 52 112 (+68) ед;
- РСЗО – 2 263 (+6) ед.;
- средств ПВО – 1 753 (+2) ед;
- самолетов – 452 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3109 (+10) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 602 020 (+1 843) ед;
- крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 172 488 (+638) ед;
- специальной техники – 4 889 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлено 271 вражеский БпЛА типа Shahed (81 из них – реактивные), пять S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 31 локацию, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.