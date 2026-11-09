Потери врага по состоянию на 9 ноября 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 980 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1720 сутки полномасштабной войны составляют 1 609 380 человек.

Потери России в войне на 9 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 ноября потеряла:

личного состава – около 1 609 380 (+2 980) человек;

танков – 12 462 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 25 683 (+15) ед;

артиллерийских систем – 52 112 (+68) ед;

РСЗО – 2 263 (+6) ед.;

средств ПВО – 1 753 (+2) ед;

самолетов – 452 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3109 (+10) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 602 020 (+1 843) ед;

крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 172 488 (+638) ед;

специальной техники – 4 889 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 9 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлено 271 вражеский БпЛА типа Shahed (81 из них – реактивные), пять S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 31 локацию, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.