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Одна из бывших стран СССР полностью отказывается от российского газа: покупать будет в Украине

линии электропередач
Запуск линии электропередачи, соединяющей Молдову с соседней Румынией. Фото: facebook.com/maia.sandu

Молдова больше не закупает природный газ у России и продолжает укреплять энергетическую независимость от Москвы.

Как пишет Dilo, об этом заявила президент страны Майя Санду.

"Десятилетиями Москва использовала энергетику, чтобы шантажировать нас. Больше нет: Молдова не покупает российский газ", - подчеркнула Санду.

Она рассказала о запуске новой линии электропередачи, объединившей Молдову с Румынией и европейской энергосистемой.

"Сегодня мы запустили линию электропередачи Вулканешты-Кишинев, соединяющую Молдову с Румынией и европейской энергосистемой", – добавила она.

По словам президентки страны, впоследствии должны появиться еще две линии электропередачи в Румынию.

Молдова будет покупать украинский газ

Ранее сообщалось, что Молдова может приступитьк закупке природного газа украинской добычи уже в течение отопительного сезона 2026-2027 годов. Украина готова к поставкам, однако цену и другие коммерческие условия сторонам еще предстоит согласовать.

Молдова рассматривает возможность закупки у Украины от 10 млн до 50 млн кубометров природного газа. Переговоры между странами уже продолжаются, а первую контрольную закупку объемом 2 млн. кубометров молдавская сторона провела после визита правительственной делегации в Киев.

В конце октября молдавская государственная компания Energocom законтрактовала первые два миллиона кубических метров природного газа у украинских частных поставщиков. Стоимость оказалась ниже референтной цены на европейском рынке.

Автор:
Светлана Манько

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