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Одна з колишніх країн СРСР повністю відмовляється від російського газу: купуватиме в Україні

лінії електропередач
Запуск лінії електропередачі, яка зʼєднає Молдову з сусідньою Румунією. Фото: facebook.com/maia.sandu

Молдова більше не закуповує природний газ у Росії та продовжує зміцнювати енергетичну незалежність від Москви.

Як пише Dilo, про це заявила президентка країни Майя Санду.

"Десятиліттями Москва використовувала енергетику, щоб шантажувати нас. Більше ні: Молдова не купує російського газу", – наголосила Санду.

Вона розповіла про запуск нової лінії електропередачі, яка об'єднала Молдову з Румунією та європейською енергосистемою.

"Сьогодні ми запустили лінію електропередачі Вулканешти-Кишинів, яка з'єднує Молдову з Румунією та європейською енергосистемою", – додала вона. 

За словами президентки країни, згодом мають зʼявитися ще дві лінії електропередачі до Румунії.

Молдова купуватиме український газ

Раніше повідомлялося, що Молдова може розпочати закупівлю природного газу українського видобутку вже протягом опалювального сезону 2026–2027 років. Україна готова до постачань, однак ціну та інші комерційні умови сторонам ще належить погодити.

Молдова розглядає можливість закупівлі в України від 10 млн до 50 млн кубометрів природного газу. Переговори між країнами вже тривають, а першу контрольну закупівлю обсягом 2 млн кубометрів молдовська сторона провела після візиту урядової делегації до Києва. 

Наприкінці жовтня молдовська державна компанія Energocom законтрактувала перші два мільйони кубічних метрів природного газу в українських приватних постачальників. Вартість виявилася нижчою за референтну ціну на європейському ринку. 

Автор:
Світлана Манько

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