Молдова закупила на біржі два мільйони кубів українського газу дешевше за референтну ціну

Молдовська державна компанія Energocom законтрактувала перші два мільйони кубічних метрів природного газу в українських приватних постачальників. Вартість виявилася нижчою за референтну ціну на європейському ринку.

Як пише Dilo, про це повідомляє Moldova1.

Закупівля газу в України

Energocom у короткий строк отримала доступ до української біржі для прямих закупівель газу після часткового відкриття експорту для приватних видобувників.

"Ми вже законтрактували перші два мільйони кубічних метрів за ціною нижчою за сьогоднішню спотову, тобто нижчою за TTF", — заявив Тофан під час презентації інвестиційних проєктів у межах Плану зростання.

За його словами, різниця з європейською спотовою ціною становила близько €10. Energocom перевірила механізм закупівель: придбала газ дешевше та перепродала раніше законтрактовані обсяги, отримавши прибуток. Точну суму доходу прем'єр-міністр не назвав.

Тофан зазначив, що влада Молдови хоче збільшити обсяги закупівель в України, і сподівається, що дешевший газ сприятиме зниженню тарифів для споживачів.

Інші контракти Молдови

Молдова вже уклала контракти приблизно на 90% газу, необхідного на зиму. Тепер країна шукає можливості закупити додаткові обсяги на вигідніших умовах.

Країна також веде переговори про постачання газу з Азербайджану, Катару та Туркменістану. Кишинів шукає альтернативні джерела, щоб отримати вигідніші умови закупівель у середньо- та довгостроковій перспективі.

З 1 жовтня побутові споживачі в Молдові платять 26,14 лея за кубометр газу з урахуванням ПДВ. Влада сподівається, що дешевші закупівлі допоможуть зменшити витрати, однак поки немає підтвердження, що перші угоди з Україною призведуть до зниження тарифів для населення.

Раніше повідомлялося, що Молдова може розпочати закупівлю природного газу українського видобутку вже протягом опалювального сезону 2026–2027 років. Україна готова до постачань, однак обсяги, ціну та інші комерційні умови сторонам ще належить погодити.