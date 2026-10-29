Молдова закупила на бирже два миллиона кубов украинского газа дешевле референтной цены

Молдавская государственная компания Energocom законтрактовала первые два миллиона кубических метров природного газа у украинских частных поставщиков. Стоимость оказалась ниже референтной цены на европейском рынке.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Moldova1.

Закупка газа у Украины

Energocom в короткие сроки получила доступ к украинской бирже для прямых закупок газа после частичного открытия экспорта для частных добытчиков.

"Мы уже законтрактовали первые два миллиона кубических метров по цене ниже сегодняшней спотовой, то есть ниже TTF", — заявил Тофан во время презентации инвестиционных проектов в рамках Плана роста.

По его словам, разница с европейской спотовой ценой составила около 10 евро. Energocom проверила механизм закупок: приобрела газ дешевле и перепродала ранее законтрактованные объемы, получив прибыль. Точную сумму дохода премьер-министр не назвал.

Тофан отметил, что власти Молдовы хотят увеличить объемы закупок у Украины, и надеются, что более дешевый газ будет способствовать снижению тарифов для потребителей.

Другие контракты Молдовы

Молдова уже заключила контракты примерно на 90% газа, необходимого на зиму. Теперь страна ищет возможности закупить дополнительные объемы на более выгодных условиях.

Страна также ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана, Катара и Туркменистана. Кишинев ищет альтернативные источники, чтобы получить более выгодные условия закупок в средне- и долгосрочной перспективе.

С 1 октября бытовые потребители в Молдове платят 26,14 лей за кубометр газа с учетом НДС. Власти надеются, что более дешевые закупки помогут уменьшить расходы, однако пока нет подтверждения, что первые соглашения с Украиной приведут к снижению тарифов для населения.

Ранее сообщалось, чтоМолдова может приступить к закупке природного газа украинской добычи уже в течение отопительного сезона 2026-2027 годов. Украина готова к поставкам, однако объемы, цену и другие коммерческие условия сторонам еще предстоит согласовать.