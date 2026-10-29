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BYD заработал $1,5 млрд за квартал: экспорт электрокаров перекрыл падение продаж в Китае

BYD
BYD заработал $1,5 млрд за квартал / Unsplash

Чистая прибыль китайского производителя электромобилей BYD в третьем квартале увеличилась почти на 30%. Стремительный рост поставок на внешние рынки помог компании компенсировать слабые продажи внутри Китая.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Financial Times.

За период с июля по сентябрь чистая прибыль компании из Шэньчжэня выросла на 28% и достигла 1,5 миллиарда долларов. Выручка поднялась на 14% — до 33,2 млрд долларов.

Несмотря на рост показателей, оба результата оказались заметно ниже прогнозов аналитиков агентства Bloomberg. Всего за девять месяцев доходы компании остались на уровне прошлого года, а годовая прибыль несколько снизилась из-за спада продаж в Китае в начале года.

Слабый спрос на дому и удвоение зарубежных продаж

Выход на внешние рынки стал для BYD главным приоритетом. Компания предлагает сравнительно недорогие и современные машины, давя классических мировых гигантов уровня Volkswagen и Toyota. Расширять экспорт приходится из-за высокой конкуренции в Китае, сокращения государственных субсидий и проверки властей по поводу задержек выплат поставщикам.

За первые девять месяцев года продажи компании показали разнонаправленную динамику:

  • общие мировые продажи сократились на 4% и составили 3,1 млн. авто;
  • экспорт за границу вырос почти вдвое и превысил 1,3 млн машин;
  • продажи в Европе и Великобритании подскочили более чем вдвое - до 284 тысяч машин, заняв 2,7% европейского рынка;
  • общий экспорт всех автопроизводителей Китая вырос на 67% и составил 8,2 млн штук, что уже превысило рекорд в прошлом году;
  • продажи на внутреннем рынке Китая упали более чем на 22%, в то же время спрос на бензиновые и дизельные авто упал на треть.

Несмотря на замедление темпов роста, электромобили и гибриды сейчас занимают около двух третей всех продаж автомобилей в Китае. Сам BYD удерживает лидерство в этом сегменте с долей рынка в 22%.

Изменение схемы финансирования и выплата долгов

Из-за торговых конфликтов и пошлин на китайские машины автопроизводитель начал активно строить заводы в других странах. Одновременно компания находится на этапе серьезной перестройки финансов и отказывается от старой практики быстрого роста за счет задержки оплат поставщикам.

Также производитель активно закрывает долги. Чистый денежный поток от финансовой деятельности ушел в минус на 23,1 млрд юаней (около 3,5 млрд долларов). За девять месяцев BYD выплатил 16,5 млрд долларов (109,9 млрд юаней) долга — это почти в три раза больше, чем за тот же период 2025 года, когда выплаты составили 36,7 млрд юаней.

В результате остаток средств на счетах сократился на две трети - до 4,5 млрд долларов (29,8 млрд юаней), а обязательства по векселям к уплате выросли втрое и достигли 11,8 млрд долларов (78,9 млрд юаней).

Напомним, ранее сообщалось о планах китайского автогиганта BYD существенно нарастить продажи за пределами страны. К 2027 году компания хочет продавать на мировом рынке более 2,5 млн электромобилей ежегодно. Для достижения этой цели производитель активно заказывает свои морские суда для перевозки машин и строит новые заводы непосредственно в других государствах.

Автор:
Максим Кольц

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