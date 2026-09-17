UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,60

--0,04

EUR

51,45

--0,06

Наличный курс:

USD

44,86

44,75

EUR

51,94

51,67

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Китайский автогигант BYD планирует открыть четыре завода в Европе

автомобили, автосалон, компания BYD
Китайский автогигант BYD планирует открыть четыре завода в Европе / Википедия

Китайский автопроизводитель BYD планирует в долгосрочной перспективе запустить четыре производственных площадки в Европе. Компания стремится закрепиться на рынке и соответствовать новым регуляторным нормам блока по локализации производства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Стратегия предполагает создание трех предприятий по сборке автомобилей и одного завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. По словам советника BYD в Европе Альфредо Альтавиллы, масштабное расширение мощностей необходимо для выполнения запланированных объемов продаж и соответствия жестким правилам Евросоюза по происхождению продукции.

Покупка проблемных активов и выход в премиумсегмент

Расширение присутствия китайского гиганта происходит на фоне введения Евросоюзом повышенных импортных пошлин на электромобили из КНР и разработки правил Made in Europe, стимулирующих автопроизводителей переносить производственные линии в регион:

  • Переговоры о поглощении: BYD ведет консультации с правительствами и европейскими конкурентами о выкупе недозагруженных мощностей во Франции, Испании и Италии. В то же время Италию рассматривают только как запасной вариант через поиск более выгодных условий рентабельности;
  • Рекордная выручка: на фоне ценовых войн внутри Китая зарубежные доходы концерна в первом полугодии впервые превысили выручку на домашнем рынке благодаря скачку спроса в странах ЕС;
  • Премиальные бренды: параллельно с расширением конвейеров компания приступила к выводу на рынок Европы своей люксовой линейки Denza, открыв первые шоурумы в Париже и Турине;
  • Трудности в Венгрии: первый европейский завод бренда в Венгрии уже столкнулся с пристальным вниманием регуляторов из-за жалоб на нарушение трудовых прав субподрядчиками, хотя компания заявляет о строгом соблюдении норм.

Напомним, ЕС призвал Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей. Европейский Союз предложил Пекину уменьшить объемы поставок гибридов до 15% рынка, чтобы предотвратить деиндустриализацию собственного автопрома и избежать торговой войны.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности