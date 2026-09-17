Китайский автогигант BYD планирует открыть четыре завода в Европе

Китайский автопроизводитель BYD планирует в долгосрочной перспективе запустить четыре производственных площадки в Европе. Компания стремится закрепиться на рынке и соответствовать новым регуляторным нормам блока по локализации производства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Стратегия предполагает создание трех предприятий по сборке автомобилей и одного завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. По словам советника BYD в Европе Альфредо Альтавиллы, масштабное расширение мощностей необходимо для выполнения запланированных объемов продаж и соответствия жестким правилам Евросоюза по происхождению продукции.

Покупка проблемных активов и выход в премиумсегмент

Расширение присутствия китайского гиганта происходит на фоне введения Евросоюзом повышенных импортных пошлин на электромобили из КНР и разработки правил Made in Europe, стимулирующих автопроизводителей переносить производственные линии в регион:

Переговоры о поглощении: BYD ведет консультации с правительствами и европейскими конкурентами о выкупе недозагруженных мощностей во Франции, Испании и Италии. В то же время Италию рассматривают только как запасной вариант через поиск более выгодных условий рентабельности;

Рекордная выручка: на фоне ценовых войн внутри Китая зарубежные доходы концерна в первом полугодии впервые превысили выручку на домашнем рынке благодаря скачку спроса в странах ЕС;

Премиальные бренды: параллельно с расширением конвейеров компания приступила к выводу на рынок Европы своей люксовой линейки Denza, открыв первые шоурумы в Париже и Турине;

Трудности в Венгрии: первый европейский завод бренда в Венгрии уже столкнулся с пристальным вниманием регуляторов из-за жалоб на нарушение трудовых прав субподрядчиками, хотя компания заявляет о строгом соблюдении норм.

Напомним, ЕС призвал Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей. Европейский Союз предложил Пекину уменьшить объемы поставок гибридов до 15% рынка, чтобы предотвратить деиндустриализацию собственного автопрома и избежать торговой войны.