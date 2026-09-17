Напряжение на рынке растет: стоимость дизеля на АЗС вплотную приблизилась к 100 гривен за литр

Несмотря на ожидания рынка, крупнейшие сети АЗС пока удержали розничную цену дизеля ниже 100 грн/л, хотя горючее уже приблизилось к этой отметке. В то же время, для корпоративных клиентов снизили размер скидок.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Дизель приблизился к 100 грн/л

Средняя цена дизельного горючего в Украине 17 сентября выросла до 98,24 грн/л. Некоторые сети уже установили цену почти на уровне 100 грн/л, а оптовые предложения в некоторых регионах превысили эту отметку. Из-за таких закупок сетям сложно сохранять нынешние розничные цены, особенно операторам с небольшими запасами.

Как отмечают аналитики, преодолеть отметку в 100 грн/л на АЗС операторы могли еще в начале недели. С учетом бывшего среднего спреда и высоких оптовых цен, расчетная стоимость дизеля уже превышала 102 грн/л.

Самая сложная ситуация сложилась у сетей, покупающих горючее на внутреннем рынке. Часть компаний не повышает цену выше 100 грн/л, ожидая решений от крупных сетей.

"Мы уже вплотную приблизились к 100 грн/л, но не хотим быть первыми, и возглавили рейтинг сетей с наибольшим ценником на ГП... Пока вытаскиваем ситуацию за счет более дешевых остатков, но их становится все меньше", — рассказали в одной из региональных сетей.

Что происходит с оптовыми ценами

Специалисты полагают, что часть операторов ожидает изменения ситуации на внешнем рынке. Европейские котировки дизеля несколько снизились, но остаются высокими.

С учетом последних котировок входная цена дизельного горючего на юге Украины составляет 95,75-97,60 грн/л.

16 сентября спотовые котировки дизельного горючего составляли $1 608/т. За день они снизились на $36/т, что соответствует 1,60 грн/л. Фьючерсы на газойль на Лондонской бирже 17 сентября в 14:45 торговались около $1 499/т — на $39/т ниже среднего уровня предыдущего дня.

Бензин и автогаз также продолжают дорожать. Европейские котировки бензина поднялись до $1 377/т, а 16 сентября снизились на $48/т (1,95 грн/л) до $1 329/т. Средняя цена бензина в Украине увеличилась на 1,07 грн/л до 88,32 грн/л, а автогаз подорожал на 16 коп./л до 44,60 грн/л.

Какие цены установили сети

На дизельном топливе до отметки 99,90 грн/л дошли ОККО, "Автотранс" после повышения на 2 грн/л в день и UPG.

Neftek поднял стоимость дизеля на 2 грн/л и установил ее на уровне 99,99 грн/л. Бензин в сети стоит 90,99 грн/л, автогаз – 45,50 грн/л. В начале недели дизель дороже 99 грн/л продавали Green Wave, Chipo, KLO, Ovis и Parallel.

Всего в сегменте выше среднего 17 сентября находилось 15 сетей против 12 в начале недели. Среди самых низких цен на дизель:

Rodnik - 93,49 грн/л;

Brent Oil - 95,45 грн/л;

"БРСМ-Нефть" - 95,54 грн/л.

"Укрнафта" сначала подняла цену дизеля на 2 грн/л – до 96,60 грн/л, но в течение дня снизила ее на 1 грн/л, до 95,90 грн/л. Бензин в сети стоит 84,90 грн/л.

По состоянию на 17 сентября разница между оптовой и розничной ценой дизельного горючего составляет всего 6 коп./л. Для бензина этот показатель равен 1,16 грн/л, для автогаза – 51 коп./л.

"Напряжение на рынке растет и долго держаться не сможет... Впереди очень напряженный осенне-зимний период", - считают аналитики.

ранее сообщалось, что цена дизельного горючего в сетях АЗК Украины уже в ближайшее время может пересечь отметку в 100 грн/л.