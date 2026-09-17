Bolt планирует запустить 25 тысяч роботокси в Европе в партнерстве с Lucid

Эстонская платформа заказа поездок Bolt заключила предварительное соглашение с американским производителем электромобилей Lucid о развертывании в Европе автопарка с не менее 25 тысяч роботокси.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Для убыточной Lucid это соглашение стало следующим важным шагом после привлечения 500 млн долларов инвестиций от Uber. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, не разглашая общей стоимости контракта или точных сроков начала заказов.

В отличие от Uber компания Bolt не будет покупать долю в капитале производителя, а финансирование будет выделяться поэтапно. Генеральный директор Lucid Сильвио Наполи отметил, что первые партии автономных автомобилей на базе платформы для бюджетных моделей планируют вывести на дороги уже в 2028 году.

Спасение производителя и борьба за европейский рынок

Для Lucid партнерство является ключевым инструментом возврата к прибыльности на фоне внедрения программы сокращения затрат на 1,4 млрд долларов и необходимости загрузки мощностей нового завода в Саудовской Аравии.

Компания теряет сотни тысяч долларов на каждом проданном потребителям электромобили, поэтому массовые коммерческие контракты должны стабилизировать ее финансовое положение после недавних слухов о возможном банкротстве.

Эстонская платформа Bolt, работающая в 50 странах, рассматривает этот договор как шаг к реализации более масштабного плана — вывести на дороги 100 тысяч беспилотных автомобилей к 2035 году. Это позволит сервису на равных конкурировать с более крупными игроками отрасли, в частности Uber и Waymo.

Соглашение станет наиболее амбициозным проектом такого типа для европейского континента, где жесткое регулирование и дефицит инвестиций долго сдерживали развитие автономного транспорта. По оценкам Boston Consulting Group, к 2035 году количество роботокси на европейских дорогах достигнет примерно 120 тысяч единиц, тогда как сейчас большинство операторов тестируют машины исключительно с водителями-испытателями за рулем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе заработало первое коммерческое роботокси. Хорватия официально стала первой страной региона, где запустили коммерческую службу беспилотных такси, предложив клиентам поездки по фиксированному акционному тарифу.