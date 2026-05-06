В Европе заработало первое коммерческое роботакси: во сколько обойдется поездка

Хорватия официально стала первой страной в Европе, где запустили коммерческую службу беспилотных такси, благодаря которой клиенты могут забронировать поездки по цене гораздо дешевле, чем в обычном такси.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Стартап Verne приступил к работе в столице страны, городе Загреб, предложив жителям и гостям города футуристический способ передвижения.

В настоящее время автопарк сервиса состоит из 10 современных электромобилей модели Arcfox Alpha T5, поставляемых китайским гигантом BAIC Motor Corp.

Главным преимуществом нового сервиса стала его беспрецедентная стоимость, которая существенно ниже традиционных служб такси. На начальном этапе Verne предлагает фиксированный тариф в размере 1,99 евро за поездку в пределах зоны обслуживания.

Территория покрытия включает около 35 квадратных миль, включая стратегически важный объект — главный международный аэропорт страны. Сейчас забронировать поездку можно через фирменное приложение компании, однако уже через несколько месяцев услуга станет доступна и на платформе Uber.

Несмотря на высокий уровень автономности, когда автомобиль самостоятельно совершает сложные маневры, обгоняет транспорт и реагирует на препятствия, в салоне все еще находится оператор безопасности.

Для тестирования и усовершенствования системы разработчики сознательно выбрали сложные условия Загреба. Древний город с его узкими булыжными улицами, которым более 900 лет, является идеальным полигоном для сбора уникальных данных.

Успешная работа в условиях плотной исторической застройки станет для Verne ключевым аргументом при дальнейшей экспансии на европейском рынке.

Конкуренция на рынке беспилотных автомобилей

Подразделение автономного вождения Zoox, принадлежащее компании Amazon, также начало коммерческие поездки для граждан в Лас-Вегасе. Это первое в США такси без руля и водителя, получившего разрешение на перевозку пассажиров.

Кроме того, компания Tesla искала сотрудника для тестирования технологий помощи водителю на улицах Нью-Йорка. Это может свидетельствовать о планах автопроизводителя расширить свой сервис роботакси на крупнейший мегаполис США.

Напомним, публичные испытания роботакси Tesla в Остине, штат Техас, привели к многочисленным проблемам на дорогах. Пассажирами и экспертами были обнаружены как ошибки в управлении электромобилем, так и нарушение ПДД.