Tesla ищет водителя-испытателя в Нью-Йорке для беспилотных такси

Компания Tesla ищет сотрудника для тестирования технологий помощи водителю на улицах Нью-Йорка. Это может свидетельствовать о планах автопроизводителя расширить свой сервис роботакси на крупнейший мегаполис США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Tesla ищет водителя-испытателя для подразделения Autopilot. Работа на полную ставку в нью-йоркском районе Квинс предполагает сбор данных до восьми часов в день. За эту работу, требующую знания систем автономного вождения, предлагают более $30 в час.

Издание отмечает, что Tesla стремится расширить свой сервис беспилотного такси по всей стране после ограниченного запуска в июне в Остине, где находится штаб-квартира компании.

Недавно Tesla также начала предоставлять услуги роботакси в районе Сан-Франциско, где за рулем находятся операторы-контролеры. Компания также заявила о планах выйти на рынки Невады и Аризоны.

Инвесторы внимательно следят за темпами расширения сервиса роботакси, поскольку некоторые считают его ключевым драйвером роста в будущем. Генеральный директор Илон Маск переориентирует компанию на передовые технологии, включая беспилотные автомобили и искусственный интеллект, на фоне снижения продаж электромобилей.

Хотя в объявлении прямо не указана связь с бизнесом роботакси, сбор данных часто является первым шагом к запуску автономных услуг такси. Чтобы использовать автономную технологию в Нью-Йорке, закон требует наличия человека-оператора в транспортном средстве.

Напомним, публичные испытания роботакси Tesla в Остине, штат Техас, привели к многочисленным проблемам на дорогах. Пассажирами и экспертами были обнаружены как ошибки в управлении электромобилем, так и нарушение ПДД.