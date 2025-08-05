Тестирование роботакси Tesla: акционеры подали в суд на Маска из-за беспилотных авто

Акционеры подали в суд на Tesla и ее гендиректора Илона Маска, обвиняя их в мошенничестве с ценными бумагами. Компания якобы скрывала серьезные риски, связанные с использованием беспилотных автомобилей, в частности, проекта Robotaxi.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Коллективный иск был подан в федеральный суд в Остине, штат Техас, после неудачного публичного испытания компании Robotaxi.

Во время этого теста в конце июня автомобили Tesla превышали скорость, резко тормозили, выезжали на бордюры, неправильные полосы движения и высаживали пассажиров среди многополосных дорог.

Цена акций Tesla упала на 6,1% в течение двух торговых дней после начала испытаний.

Акционеры обвинили производителя электромобилей в преувеличении эффективности своей технологии автономного вождения, завышении бизнес-перспектив и цены акций.

В иске требуется возмещение ущерба акционерам, нанесенным в период с 19 апреля 2023 года по 22 июня 2025 года.

Проблемы роботакси Tesla

Напомним, публичные испытания роботокси Tesla в Остине, штат Техас, привели к многочисленным проблемам на дорогах. Пассажирами и экспертами были обнаружены как ошибки в управлении электромобилем, так и нарушение ПДД.

Во время тестирования роботакси Tesla, зафиксировано множество критических проблем, в частности: выезд на неправильную полосу, высадку пассажиров среди многополосных дорог, высадку на перекрестках, резкое торможение без видимых помех, превышение скорости, остановку посреди дороги, отсутствие реакции на препятствия, блокировку движения и наезды на борд.

Эксперимент Tesla очень публичен. Другие компании во время тестирования своих проектов роботы также столкнулись с похожими проблемами, в частности Alphabet, Waymo и General Motors.