"Соглашение есть соглашение": совет директоров Tesla выделил Илону Маску акций на $30 миллиардов

Совет директоров автопроизводителя электрокаров Tesla одобрил вознаграждение в виде акций на сумму около 30 миллиардов долларов для генерального директора Илона Маска. Решение согласовали после того, как миллиардер пригрозил покинуть компанию, если не получит больше акций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Этот шаг подчеркивает влияние Маски на компанию, несмотря на то, что она переживает период падения продаж электромобилей и падение стоимости акций. Богатейший человек в мире заявил, что хочет увеличить свою долю в Tesla, поскольку переориентирует ее на футуристические проекты, включая искусственный интеллект и беспилотные автомобили.

Совет директоров отметил важность сохранения Маска, заявив в опубликованном в понедельник письме акционерам, что это вознаграждение станет первым шагом в рамках "добросовестной" выплаты, отметив, что "в конце концов, соглашение есть соглашение".

Совет директоров также сообщил, что работает над долгосрочной стратегией вознаграждения генерального директора, которая будет вынесена на голосование на ежегодном собрании производителя электромобилей 6 ноября.

Это решение было изначально одобрено некоторыми инвесторами и аналитиками. Как отметил аналитик Wedbush Дэн Айвс, такой шаг "устраняет излишество акций" и, вероятно, гарантирует Маску сохранения должности генерального директора на несколько лет: "Маск остается важным активом Tesla, и эта проблема с компенсациями постоянно беспокоит акционеров".

Стоимость новой выплаты, рассчитанной на основе последней торговой цены, не учитывает тот факт, что Маску придется заплатить 23,34 доллара за акцию или 2,24 миллиарда долларов в целом.

Совет директоров Tesla сохраняет поддержку Маска. Недавно компания заключила несколько миллиардных сделок на поставку чипов и аккумуляторов, в том числе с такими техногигантами, как LG и Samsung.

Напомним, в июле южнокорейская корпорация Samsung Electronics подписала контракт с американским автопроизводителем электрокаров Tesla о поставках чипов на 16,5 млрд долларов. Это подтвердил гендиректор Tesla Илон Маск. Соглашение будет действовать до 2033 года.