Акции Tesla упали почти на 6%: Маск готовится к "тяжелым кварталам"

Акции американской компании Tesla 24 июля упали на 5,7% в начале торгов во Франкфурте после того, как производитель электромобилей Илон Маск сообщил о худшем квартальном падении продаж за более чем десятилетие.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Прибыль Tesla во втором квартале не оправдала ожиданий аналитиков, однако рентабельность производства автомобилей оказалась не такой плохой, как многие опасались.

Выручка Tesla от продаж автомобилей во втором квартале составила 16,7 млрд долларов, что ниже показателя в 19,9 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы выручка от продажи автокредитов снизилась до 439 млн долларов с 890 млн долларов годом ранее.

В ходе телефонной конференции генеральный директор Маск заявил, что сокращение правительством США поддержки производителей электромобилей повлияет на прибыль компании.

"Вероятно, нас ждут несколько тяжелых кварталов. Я не говорю, что так и будет, но это возможно", - сказал Маск.

Однако миллиардер ожидает, что в конце следующего года компания Tesla получит "волну доходов" от программного обеспечения и услуг беспилотного такси.

В начале июля Tesla сообщила о падении поставок электромобилей на 14% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 384 000 единиц во втором квартале.

Напомним, 15 июля автопроизводитель Tesla официально открыл свой первый выставочный зал в Мумбаи и принялся принимать заказы на Model Y на своем веб-сайте по цене около 6 миллионов рупий ($70000).