Отмена льгот для Tesla: в США приняли закон Трампа о налоговой политике и бюджете, который критиковал Маск

Палата представителей США 3 июля окончательно приняла законопроект президента Дональда Трампа, названный "большим прекрасным законом", относительно налоговой политики и плана бюджета.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает СNN.

Законопроект одобрили 218 голосами, против проголосовали 214. Глава Белого дома хочет подписать документ 4 июля – в День независимости США.

Что в документе

Документ, в частности, предусматривает снижение федеральных налогов, новые расходы на Пентагон, Службу пограничной безопасности, сокращение расходов на программы здравоохранения в США и продовольственную помощь американцам с низким уровнем дохода, а также увеличение налоговых льгот для бизнеса.

Также в законопроекте говорится об увеличении лимита государственного долга на 5 трлн долларов.

Кроме того, документ отменяет инициативы экс-президента Джо Байдена в сфере зеленой энергии, в частности субсидии на электромобили.

Tesla потеряет налоговые льготы

Илон Маск, ранее пожертвовавший более $250 млн в поддержку избирательной кампании Дональда Трампа, в настоящее время вовлечен в жесткую политическую и финансовую борьбу с администрацией Трампа, пишет FT.

В центре конфликта принят фискальный законопроект, который Трамп называет «большим, красивым законом». Он устраняет штрафы, связанные с федеральными стандартами CAFE (средняя экономия топлива корпораций).

Это ставит под угрозу многомиллиардный доход Tesla от продажи квот на выбросы, являющийся ключевым элементом ее доходности. В первом квартале 2025 года Tesla заработала $595 млн на продаже таких квот, что превысило $409 млн чистой прибыли.

Кроме того, закон отменяет различные федеральные программы поддержки для бизнеса Tesla в сфере электромобилей и энергетики, в том числе $7500 налоговой льготы при покупке электромобиля.

Из-за этого документа поссорились Маск и Трамп

Отметим, что этот законопроект породил конфликт между миллиардером Илоном Маском и Трампом, который в конце концов привел к их расколу. Он сокращает затраты по ряду статей, в том числе субсидии на электромобили, которые в США производит компания Маска Tesla.

Всё началось с того, что владелец Tesla и SpaceX назвал документ "отвратительной гадостью".

В ответ президент США заявил, что "очень разочарован" Маском.

После этого бизнесмен опубликовал серию критических сообщений в социальной сети Х, в которых, среди прочего, предположил, что без него "Трамп проиграл бы выборы". На это Трамп также не замедлил ответить и сказал, что Маск "просто сошел с ума".

А недавно Трамп раскритиковал Маска и намекнул, что его бизнес держится исключительно на государственных дотациях, а без ракет, спутников и электромобилей миллиардера Америка сэкономила бы целое состояние.