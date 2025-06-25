Продажи Tesla в Европе падают пятый месяц подряд: какие причины

Продажи новых автомобилей в Европе в мае упали на 27,9% по сравнению с прошлым годом, хотя продажа полностью электрических транспортных средств в регионе подскочила на 27,2%. Продажи популярных моделей Tesla на Европейском континенте падают на пятый месяц подряд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), наибольший рост продаж автомобилей в Европе был зафиксирован за счет гибридов и автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива. устаревший модельный ряд компании, поскольку традиционные автопроизводители и китайские конкуренты быстро запускают новые модели электромобили на фоне торгового напряжения.

Китайские производители сохранили высокие темпы роста в Европе в прошлом месяце, несмотря на пошлины ЕС на китайские электромобили, реализовав 65808 машин и удвоив свою долю рынка до 5,9%. В мае BYD зарегистрировала почти столько автомобилей, сколько Tesla, после того, как в апреле она обошла ее с продажи.

Регистрации в китайской государственной компании SAIC Motor и немецкой BMW выросли на 22,5% и 5,6% соответственно, в то время как у японской Mazda упали на 23%. Только в ЕС общий объем продаж автомобилей с начала года упал на 0,6%.

Это происходит, несмотря на растущий спрос на электромобили: количество регистраций электромобилей, гибридов и гибридно-электрических автомобилей выросло на 26,1%, 15% и 19,8% соответственно.

Среди крупнейших рынков ЕС продажи новых автомобилей в Испании, Германии и Великобритании выросли на 18,6%, 1,2% и 1,6% соответственно, в то время как во Франции и Италии они упали на 12,3% и 0,1%.

Напомним, Tesla планирует открыть свои первые шоурумы в Индии. В июле автопроизводитель приступит к официальной деятельности на третьем по величине автомобильном рынке мира, поскольку компания под руководством миллиардера Илона Маска стремится улучшить свои позиции на фоне падения продаж в Европе и Китае.