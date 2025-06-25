Продажі Tesla в Європі падають п'ятий місяць поспіль: які причини

Продажі нових автомобілів у Європі в травні впав на 27,9% порівняно з минулим роком, хоча продаж повністю електричних транспортних засобів у регіоні підскочив на 27,2%. Продажі популярних моделей Tesla на Європейському континенті падають п'ятий місяць поспіль.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), найбільше зростання продажів автомобілів в Європі було зафіксовано за рахунок гібридів і автомобілів, що працюють на альтернативних видах палива. Клієнти переходять на дешевші китайські електромобілі. Частка Tesla на європейському ринку у травні впала до 1,2% порівняно з 1,8% роком раніше. Оновлена ​​модель Y покликана оновити застарілий модельний ряд компанії, оскільки традиційні автовиробники та китайські конкуренти швидкими темпами запускають нові моделі електромобілі на тлі торгової напруги.

Китайські виробники зберегли високі темпи зростання в Європі минулого місяця, незважаючи на мита ЄС на китайські електромобілі, реалізувавши 65 808 машин і подвоївши свою частку ринку до 5,9%. У травні BYD зареєструвала майже стільки ж автомобілів, скільки Tesla, після того, як у квітні вона обійшла її з продажу.

Реєстрації в китайській державній компанії SAIC Motor і німецької BMW зросли на 22,5% і 5,6% відповідно, у той час як у японської Mazda впали на 23%. Лише у ЄС загальний обсяг продажу автомобілів з початку року впав на 0,6%.

Це відбувається, незважаючи на зростаючий попит на електромобілі: кількість реєстрацій електромобілів, гібридів і гібридно-електричних автомобілів зросла на 26,1%, 15% і 19,8% відповідно.

Серед найбільших ринків ЄС продажі нових автомобілів в Іспанії, Німеччині та Великій Британії зросли на 18,6%, 1,2% та 1,6% відповідно, тоді як у Франції та Італії вони впали на 12,3% та 0,1%.

Нагадаємо, Tesla планує відкрити свої перші шоуруми в Індії. У липні автовиробник розпочне офіційну діяльність на третьому за величиною автомобільному ринку світу, оскільки компанія під керівництвом мільярдера Ілона Маска прагне поліпшити свої позиції на тлі падіння продажів у Європі та Китаї.