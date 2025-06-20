На тлі падіння продажів у Європі і КНР Tesla відкриє перші салони в Індії: якою буде ціна на електрокари

Tesla планує відкрити свої перші шоуруми в Індії. У липні автовиробник розпочне офіційну діяльність на третьому за величиною автомобільному ринку світу, оскільки компанія під керівництвом мільярдера Ілона Маска прагне поліпшити свої позиції на тлі падіння продажів у Європі та Китаї.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Перша партія електромобілів Model Y автогіганта вже прибула в країну із заводу Tesla в Китаї. Крім того, компанія також імпортувала компоненти Supercharger, автомобільні аксесуари та запчастини із США та Нідерландів.

Tesla збирається відкрити свій перший шоурум у Мумбаї вже в середині липня, за яким піде шоурум у Нью-Делі.

Вихід Tesla на ринок Індії затягнувся на декілька років. Прорив стався після того, як Маск зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у США у лютому.

Якими будуть ціни для Індії?

Очікується, що електромобіль Model Y надійде у продаж за ціною понад 56 000 доларів (до вирахування податків та страховки), хоча Tesla пізніше визначить остаточну ціну на основі своєї маржі та стратегії позиціонування. Для порівняння, у США ця модель продається за 44 990 доларів, а з урахуванням податкових пільг — за 37 490 доларів.

Нагадаємо, станом на початок червня продаж нових автомобілів Tesla у Німеччині, найбільшому автомобільному ринку Європи, скоротився більш ніж на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року. Падіння продажів електромобілів Ілона Маска фіксується в країні вже п’ятий місяць поспіль.