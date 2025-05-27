Продажі Tesla в ЄС скоротилися вдвічі

Продажі електромобілів компанії Tesla Ілона Маска в Європейському Союзі скоротилися на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У квітні було продано лише 5475 авто.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Guardian.

Згідно з останніми даними Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), оприлюдненими у вівторок, 27 травня, продажі автомобілів Tesla в Європейському Союзі в аналогічний період у 2024 році становили 11 540 одиниць.

Видання зауважує, що це падіння слідує за падінням продажів Tesla в Європі в січні, лютому і березні, що свідчить про те, що суперечлива політика Маска і його зв'язок з Білим домом Трампа шкодять популярності бренду, оскільки цього року в автосалонах Tesla з'явилися протести проти Маска.

Окрім впливу публічного іміджу Маска, на продажі Tesla в Європі також впливають внутрішні чинники, такі як оновлення модельного ряду компанії, зокрема, нової моделі Model Y.

Водночас загальний автомобільний ринок ЄС у квітні продемонстрував невелике зростання на 1,3% у річному обчисленні, попри нестабільну глобальну економічну ситуацію. Продажі нових електромобілів в цілому зросли на 26,4% з початку року, досягнувши 558 262 одиниць і займаючи 15,3% ринку ЄС.

В ACEA підкреслили, що хоча частка електромобілів повільно зростає, цей процес залишається поступовим і нерівномірним у різних країнах Євросоюзу.

Також Tesla стикається зі зростанням конкуренції з боку китайських виробників. Зокрема, китайська компанія BYD вперше обігнала Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі, за даними дослідницької компанії Jato Dynamics.

Раніше повідомлялось, що продажі електромобілів Tesla падають у всьому світі. Tesla повідомила про зниження продажів автомобілів у першому кварталі 2025 року на 13%, що стало найгіршим результатом з середини 2022 року.