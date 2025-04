Продажі Tesla впали до мінімального рівня з 2022 року

Компанія Tesla повідомила про зниження продажів автомобілів у першому кварталі 2025 року на 13%, що стало найгіршим результатом з середини 2022 року.

Про це пише Вloomberg.

У перші три місяці року компанія поставила 336 681 автомобіль, що значно менше за очікування аналітиків, які прогнозували понад 390 000 проданих авто.

Зниження продажів відбулося на тлі переробки Model Y, що призвело до тимчасового скорочення виробництва, а також міжнародного скандалу навколо Ілона Маска.

Останнім часом глава Tesla опинився в центрі уваги через підтримку ультраправих політиків та заяви щодо НАТО і федеральних виборів у Німеччині. Це викликало протести в США та Європі, що могло вплинути на репутацію компанії.

Реакція ринку не забарилася: акції Tesla у середу впали на 6,4% після відкриття торгів. З моменту переобрання Дональда Трампа президентом США акції компанії знизилися на 44%.

Tesla намагається повернутися до зростання після першого за понад десять років скорочення поставок.

Водночас компанія відстає від конкурентів. У Європі реєстрація авто Tesla впала на 43% за перші два місяці року, у той час як загальний ринок електромобілів зріс на 31%.

У Китаї продажі Tesla також скоротилися, тоді як місцевий гігант BYD збільшив поставки на 58% у першому кварталі.

Tesla поставила 323 800 автомобілів Model Y та Model 3, що на 12% менше, ніж торік. Продажі Cybertruck, Model S та Model X впали ще сильніше — на 24%, склавши лише 12 881 одиницю.

Наразі Tesla стикається із серйозними викликами як на виробничому, так і на репутаційному рівні. Інвестори чекають на стабілізацію продажів та подальші кроки компанії для відновлення позицій на ринку.

Протести проти Маска і Tesla

Нагадаємо, 29 березня в різних куточках світу відбулися масштабні акції протесту проти Ілона Маска та його спільної діяльності з Дональдом Трампом, спрямованої на ослаблення федерального уряду США, пише The Guardian.

Мітинги пройшли біля автосалонів Tesla в США та інших країнах, а їхня мета — протистояти впливу мільярдера як керівника компанії з виробництва електромобілів.

Організатори протестів закликали людей бойкотувати Tesla, продавати акції компанії та долучитися до руху "Tesla Takedown". Одне з гасел учасників проголошувало: "Завдати удару по Tesla – означає зупинити Маска. А зупинити Маска – означає врятувати життя та демократію".

Протести розпочалися в Австралії та Новій Зеландії, після чого охопили Європу – мітинги пройшли у Фінляндії, Норвегії, Данії, Німеччині, Франції, Нідерландах і Великій Британії. Кожна країна обирала власну тематику: в Ірландії це було "Smash the Fash", а в Швейцарії – "Down with Doge".

В США акції протесту охопили майже всі штати. Найбільше мітингів відбулося у Массачусетсі, Нью-Йорку, Флориді, Техасі, Вашингтоні та Каліфорнії – загалом понад 100 подій. У Сан-Франциско близько 200 людей зібралися перед салоном Tesla, а в Нью-Йорку сотні протестувальників вийшли до виставкового залу компанії на Манхеттені. У Берклі автосалон Tesla вже місяць закривається щосуботи через регулярні акції протесту.

Кілька демонстрацій пройшли й у Канаді. У Лондоні десятки активістів зібралися біля автосалону Tesla вздовж траси A40.

На тлі масштабних протестів Дональд Трамп заявив, що будь-яке насильство проти дилерів Tesla буде розглядатися як внутрішній тероризм.

Нагадаємо, продажі електромобілів Tesla в Європі в лютому впали в порівнянні з німецькими брендами Volkswagen та BMW. Автівки китайських виробників також збільшили продажі. Особливо високі результати на тих же ринках показали BYD та BEV Polestar.