Продажі автомобілів Tesla у Франції та Швеції впали до найнижчого рівня за чотири роки

Продажі американського автогіганта Tesla на ключових європейських ринках у березні знову впали, що стало ще однією ознакою того, що водії уникають електромобілів Ілона Маска на тлі посилення конкуренції з боку Китаю та протестів людей проти його політичних поглядів.

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Про це пише агентство Reuters.

Продажі електроавтомобілів Tesla у Франції та Швеції падають третій місяць поспіль, що призвело до найнижчих показників продажів за перший квартал у цих двох країнах з 2021 року.

"Ніколи ще автомобільний бренд не терпів такого глобального падіння популярності", - заявив Квентін Вілсон, засновник британської групи підтримки електромобілів FairCharge і власник Tesla.

У відповідь на праву позицію Ілона Маска автомобілі та дилерські центри Tesla стали об'єктами вандалізму. Десятки автомобілів були спалені, а виставкові зали розмальовані балончиками в кількох європейських містах, включаючи Рим, Берлін і Стокгольм, за останні дні.

За офіційними даними, у березні Tesla зареєструвала продажі 3157 автомобілів у Франції, 911 у Швеції та 2211 у Норвегії, що на 36,83%, 63,9% та 1% менше, ніж минулого року. У Данії загальна кількість продажів становила 593, що у 65,6% менше, а Нідерландах вони скоротилося на 61% до 1536.

Квартальні продажі Tesla знизилися на 41,1% у Франції, на 55,3% у Швеції, на 12,5% у Норвегії, на 55,3% у Данії та на 49,7% у Нідерландах.

В Іспанії та Португалії навпаки кількість реєстрацій Tesla у березні зросла на 34,3% та 2,1% відповідно. Але вони впали на 11,8% і 25,7% у квартальному вимірі.

Як зазначають експерти, в даний час Tesla стикається з низкою проблем у Європі. У неї невелика лінійка, що старіє, в той час як традиційні конкуренти-автовиробники і нові китайські учасники випускають нові, часто дешевші електромобілі.

"Слабкі показники Tesla в Європі є результатом поєднання ряду факторів. Компанія не спромоглася розробити моделі, які могли б конкурувати за ціною. До того ж участь генерального директора в політиці США відштовхує багатьох споживачів", — заявив Бен Нелмес, виконавчий директор дослідницької групи New AutoMotive.

Нагадаємо, акції компанії Tesla мільярдера Ілона Маска різко впали на 36% за перші три місяці 2025 року, що є найрізкішим падінням із 2022 року.