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Продажи автомобилей Tesla во Франции и Швеции упали до самого низкого уровня за четыре года
Продажи американского автогиганта Tesla на ключевых европейских рынках в марте снова упали, что стало еще одним признаком того, что водители уходят от электромобилей Илона Маска на фоне усиления конкуренции со стороны Китая и протестов людей против его политических взглядов.
Об этом пишет агентство R euters.
Продажи электроавтомобилей Tesla во Франции и Швеции падают третий месяц подряд, что привело к самым низким показателям продаж за первый квартал в этих двух странах с 2021 года.
"Никогда еще автомобильный бренд не терпел столь глобального падения популярности", — заявил Квентин Уилсон, основатель британской группы поддержки электромобилей FairCharge и владелец Tesla.
В ответ на правую позицию Илона Маска авто и дилерские центры Tesla стали объектами вандализма. Десятки автомобилей были сожжены, а выставочные залы разрисованы баллончиками в нескольких европейских городах, включая Рим, Берлин и Стокгольм за последние дни.
По официальным данным, в марте Tesla зарегистрировала продажи 3157 автомобилей во Франции, 911 в Швеции и 2211 в Норвегии, что на 36,83%, 63,9% и 1% меньше, чем в прошлом. В Дании общее число продаж составило 593, что на 65,6% меньше, а в Нидерландах они сократились на 61% до 1536.
Квартальные продажи Tesla снизились на 41,1% в Франции, на 55,3% в Швеции, на 12,5% в Норвегии, на 55,3% в Дании и на 49,7% в Нидерландах.
В Испании и Португалии наоборот количество регистраций Tesla в марте выросло на 34,3% и 2,1% соответственно. Но они свалились на 11,8% и 25,7% в квартальном измерении.
Как отмечают эксперты, в настоящее время Tesla сталкивается с рядом проблем в Европе. У нее небольшая стареющая линейка, в то время как традиционные конкуренты-автопроизводители и новые китайские участники выпускают новые, часто более дешевые электромобили.
"Слабые показатели Tesla в Европе являются результатом сочетания ряда факторов. Компания не смогла разработать модели, которые могли бы конкурировать по цене. К тому же участие генерального директора в политике США отталкивает многих потребителей", — заявил Бен Нелмес, исполнительный директор исследовательской группы New AutoMotive.
Напомним, акции компании Tesla миллиардера Илона Маска резко упали на 36% за первые три месяца 2025 года, что является самым резким падением с 2022 года.