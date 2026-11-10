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Удары дронов и остановка портов: нефтяная выручка России упала до минимума за два месяца

нефть
нефтяная выручка России упала до минимума за два месяца / Depositphotos

Морские поставки сырой нефти из России за прошлую неделю сократились на 700 тысяч баррелей в сутки — до 3,37 миллиона баррелей в день, что стало самым низким показателем за последние три недели. Главной причиной спада стала остановка погрузочных работ в ключевом дальневосточном порту Козьмино на Тихом океане, а также сокращение отгрузок из западных портов РФ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

За неделю до 8 ноября 2026 года только 28 танкеров загрузили 23,6 миллиона баррелей российской нефти по сравнению с 28,53 миллиона баррелей на 39 судах неделей ранее. Спутниковые снимки зафиксировали, что причалы в Козьмино пустовали три дня подряд, а работы возобновились только в воскресенье, что может свидетельствовать о проведении планового технического обслуживания.

В то же время в среднем за четыре недели экспортные потоки сократились до 3,63 миллиона баррелей в сутки. Падение объемов было зафиксировано и в портах Балтийского и Черного морей. Одним из факторов мог стать удар украинского беспилотника 2 ноября по нефтеперекачивающей станции в Самаре — критически важном узле, через который сырье из Западной Сибири и Казахстана поступает в Новороссийск и Усть-Лугу.

Влияние атак на НПЗ и падение выручки

Украина активизировала удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям после двухнедельной паузы. С начала ноября под атаки попали шесть заводов общей мощностью переработки 1,7 миллиона баррелей в день.

Последний удар понес Киришский НПЗ вблизи Санкт-Петербурга с мощностью 400 тысяч баррелей в сутки, который является одним из крупнейших в РФ. Разрушения на заводах заставляют российские компании перенаправлять непереработанную нефть на экспорт морем, в то время как паузы в ударах позволяют возобновлять производство для внутреннего рынка.

Сокращение физических поставок вместе со снижением стоимости российских сортов Urals и ESPO существенно отразилось на доходах Кремля:

  • еженедельная валовая стоимость экспорта сырой нефти упала до 1,91 миллиарда долларов, что является двухмесячным минимумом;
  • Четырехнедельный средний показатель выручки снизился до шестинедельного минимума — 2,48 миллиарда долларов в неделю.

Основными покупателями российской нефти остаются Китай и Индия, куда направляется подавляющее большинство танкеров из около 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые находятся в пути с промежуточными точками маршрута. Единственным покупателем в Средиземноморье остается Турция (поставки упали до 100 тысяч баррелей в сутки), в то время как Египет полностью прекратил прием партий, а Сирия остановила импорт еще в августе после договоренностей с США по ослаблению санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские атаки с конца октября вывели из строя мощности российских НПЗ, обеспечивавших около 30% переработки нефти. За последнюю неделю удары нарушили работу девяти из 35 крупнейших НПЗ России.

Автор:
Максим Кольц

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