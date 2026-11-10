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Ресторанный бизнес предлагает снизить НДС до 7%: как это увеличит поступление в бюджет

ресторан
Выручка ресторанов в Украине падает / Freepik

Национальная ресторанная ассоциация Украины (НРАУ) предлагает снизить НДС для ресторанов и кейтеринга до 7%, а также изменить систему налогообложения в рамках комплексной реформы "Действие City HoReCa". По предварительным расчетам это может увеличить годовые поступления в бюджет с 8,9 млрд грн до 13,5 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Что еще предлагает ресторанный бизнес

Предложенная концепция также предусматривает отход от второй группы единого налога и переход на третью систему со ставкой 4% или 6% от оборота в зависимости от НДС, а также разрешение получать лицензию на алкоголь на упрощенной системе.

"Это позволит тогда быть всем на одном чеке, быть всем белыми, показывать реальные обороты, и тогда государство станет партнером ресторанов", - пояснил глава ассоциации Тарас Ковальчук во время пресс-конференции представителей НРАУ .

По оценке ассоциации, предложенная модель может увеличить поступления в бюджет на 4,6 млрд. грн. в год при условии, что оборот и количество работников останутся неизменными.

Что усложняет работу ресторанов

Помимо налоговой нагрузки, работу ресторанов усложняют воздушные тревоги, обстрелы, перекрытия улиц и перебои с электроснабжением. По словам представителей ресторанного бизнеса, в сентябре выручка отдельных киевских заведений из-за этих обстоятельств сократилась в десятки раз. В то же время, электроэнергия от генераторов может стоить до 63,8 грн за кВт·ч.

Также бизнес сталкивается с нехваткой работников и трудностями с бронированием персонала. Еще одна проблема – обустройство укрытий: по данным ассоциации, 95% ресторанов арендуют помещение и не могут самостоятельно выполнить такие работы.

Напомним, рестораны в крупных городах столкнулись с ощутимым оттоком клиентов этой осенью: наибольшее падение зафиксировали в Киеве, где заведения недосчитались 20% посетителей, а также во Львове (-17%) и Днепре (-14%).

Автор:
Татьяна Ковальчук

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