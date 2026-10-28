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Рестораны теряют клиентов: посещаемость заведений в больших городах падает

рестораны
Столичные заведения получили возможность работать до 23:00, однако киевляне не спешат засиживаться допоздна. Фото из открытых источников.

Украинские рестораны в крупных городах столкнулись с ощутимым оттоком клиентов этой осенью: наибольшее падение зафиксировали в Киеве, где заведения недосчитались 20% посетителей, а также во Львове (-17%) и Днепре (-14%). Ситуацию в столице не спасло даже ослабление комендантского часа — дополнительное время работы добавило рестораторам лишь символическое 1% к кассе.

Как сообщает Dilo, об этом свидетельствует исследование компании Poster, сравнившей показатели заведений до и после смены графика с учетом прошлогодней сезонности.

Мегаполисы теряют посетителей и выручку

В целом начало этой осенью оказалось для ресторанов тяжелее прошлогоднего. Сравнение периода с сентября по середину октября этого года с аналогичными датами 2025-го показало, что больше всего просели крупные города: выручка в заведениях Киева упала на 5%, а во Львове — на 2%.

Фото 2 — Рестораны теряют клиентов: посещаемость заведений в больших городах падает
Рестораны Киева опустели: несмотря на продленный график работы, трафик гостей упал на 20%.

Основная причина – отток клиентов. Трафик сократился в пяти из семи исследованных городов: столица недосчиталась 20% посетителей, Львов потерял 17%, а Днепр – 14%.

Соучредитель сети пиццерий "1708" Владимир Гнатюк отмечает, что в их заведениях посещаемость упала на 8–20%, причем больнее всего это ударило по точкам в бизнес-центрах:

"Наибольшее падение — в бизнес-центрах из-за произошедших в июле событий. Тогда все колл-центры съехали из арендованных офисов. И оказалось, что во Львове их было очень много", — говорит ресторатор.

В то же время удержать бизнес помогает гибкость арендодателей, понимающих вызовы накануне зимы:

"Все арендодатели, к которым мы обратились, согласились снизить аренду на зимний период на 20-30%", - отметил Гнатюк.

Сокращение комендантского часа столицу не спасло

Надежды столичных рестораторов компенсировать падение за счет более длинного рабочего дня также не оправдались. С 10 сентября ограничения в столице начинаются в час ночи вместо полуночи. Благодаря этому рестораны и бары, ранее закрывавшиеся в 22:00, смогли принимать гостей до 23:00.

Впрочем, ожидаемого вечернего наплыва клиентов не произошло: касса столичных заведений после смены графика выросла всего на 1,28%, посещаемость поднялась на скудные 0,88%, а средний чек — всего на 0,66%.

Киевляне просто не привыкли сидеть в заведениях поздно, поэтому дополнительные 60 минут дали бизнесу чисто символический плюс около 1% и общей картины спада не изменили.

Аномальный подъем прифронтовых городов

На фоне спада в столице прифронтовых Харьков и Запорожье неожиданно зафиксировали прирост: кассы ресторанов выросли на 20% и 17%, а поток клиентов поднялся на 4% и 24% соответственно.

Фото 3 — Рестораны теряют клиентов: посещаемость заведений в больших городах падает
Выручка в ресторанах Харькова и Запорожья стремительно пошла вверх

Управляющий запорожскими учреждениями Bull Butcher&Wine и California Игорь Гемпель объясняет такую динамику тем, что рынок адаптировался к военным реалиям, а клиентская база обновилась.

"Большинство тех, кто планировал уехать, сделали это раньше, часть горожан вернулась домой. При этом в город постоянно приезжают люди из других городов и стран — журналисты, представители иностранных делегаций и международных организаций. В частности, благодаря этому трафик в наших заведениях остается примерно на том же уровне".

Цены растут, но прибыли нет

Единственным показателем, поднявшимся по всей стране без исключения, стал средний чек. Наиболее ощутимо он подскочил в Запорожье (+27%), Ивано-Франковске (+20%) и Днепре (+18%). Во Львове, Киеве, Харькове и Одессе рост колебался в пределах 11-16%.

Фото 4 — Рестораны теряют клиентов: посещаемость заведений в больших городах падает
Средний чек растет из-за инфляции, а не аппетита гостей.

Однако СЕО и соучредитель Poster Родион Ерошек отмечает: большая сумма в чеке совсем не означает, что рестораны начали зарабатывать больше:

"На средний чек влияют разные факторы: повышение цен в меню, изменение себестоимости продуктов, а также поведение самих гостей. Например, они могут заказывать меньше позиций, но более дорогих, или, наоборот, чаще выбирать дополнительные блюда и напитки. Важно учитывать расходы, маржинальность и общее количество чеков".

Зимняя консервация и угроза новых требований

Из-за падения трафика и роста затрат ресторанный рынок вынужден идти на крайние меры. По словам директора аналитического центра "Рестораны Украины" Ольги Насоновой, сектор погружается в вынужденную зимнюю консервацию, вернуться из которой в апреле смогут далеко не все. Сети "Сушия" и Pesto Cafe уже объявили о закрытии части локаций, "Пузата Хата" ищет пути сокращения расходов, а ранее рынок сократил точки таких сетей, как GastroFamily и Confetti. Всего в начале года в Киеве закрылось около 400 заведений, преимущественно небольших кафе и пекарен.

Дополнительным ударом для бизнеса может стать дедлайн 4 декабря: тогда идет переходный период правительственного постановления №1092, которое запрещает работу во время тревог без сертифицированного укрытия или монолитного «безопасного пространства». Рестораторы призывают Кабмин пересмотреть нормы, поскольку для 95% городских заведений с витринами и гипсокартонными перегородками возвести такие укрепления технически невозможно.

Автор:
Елена Черкасец

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