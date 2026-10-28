"Газсети" запустили в Киевской области пилотный проект персонального сопровождения бизнес-клиентов

ООО "Газораспределительные сети Украины" запустило в Киевской области пилотный проект персонального сопровождения бизнес-клиентов. За каждой компанией будут закреплять менеджера, координирующего вопросы газификации — от консультации до подключения объекта.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Какие вопросы поможет решить менеджер

Персональное сопровождение будет охватывать:

проектирование и строительство газовых сетей;

реконструкцию сетей и увеличение мощности;

присоединение объектов к газоснабжению;

подключение котельных, производственных и коммерческих помещений, газовых генераторов, когенерационных установок и другого газового оборудования.

Менеджер будет координировать взаимодействие между клиентом и подразделениями компании. Это должно позволить бизнесу решать организационные вопросы через одного контактного представителя.

"Клиент не должен разбираться во внутренней структуре компании или самостоятельно искать нужное подразделение", - отметила глава ООО "Газораспределительные сети Украины" Людмила Киндер.

Как воспользоваться услугой

Для консультации юридические лица могут обратиться в ближайшее подразделение Киевского филиала "Газсетей". Контакты личных менеджеров должны быть доступны на официальных ресурсах филиала.

После завершения пилотного проекта, компания планирует ввести персональное сопровождение бизнес-клиентов во всех своих подразделениях.

Напомним, ООО "Газораспределительные сети Украины" в 2026 году получило более 2,3 тыс. обращений от бизнеса о присоединении к газовым сетям, реконструкции объектов и других строительных работ. Это примерно столько же, сколько компания получила всего за два предыдущих года.