Почему украинский интернет выстоял под атаками РФ: Зеленский назвал ключевое отличие

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина смогла ослабить российскую стратегию атак на цифровую инфраструктуру благодаря децентрализации данных и критических ресурсов. По его словам, различия в архитектуре систем влияют и на последствия ответных ударов по российским дата-центрам.

Как пишет Dilo, об этом глава государства сообщил в интервью The Sun.

Украина противостоит атакам на цифровую инфраструктуру

По словам Зеленского, Россия длительное время систематически атаковала украинское киберпространство и дата-инфраструктуру. Тем не менее, в Украине продолжают работать мобильная связь и интернет.

Президент отметил, что Украина нашла способ противодействовать российской стратегии, в частности, отвечать на атаки по собственным дата-центрам.

"Многие люди не видели, что Россия в течение длительного времени атаковала нашу дата-инфраструктуру и киберпространство. Затем мы нашли способ ослабить российскую стратегию, отвечать на их атаки по нашим дата-центрам. Здесь мы отличаемся. Украина более технологично развита", - сказал Зеленский.

Децентрализация как подход к защите

По словам президента, одно из ключевых отличий между Украиной и Россией заключается в архитектуре цифровых систем и способах защиты критической инфраструктуры.

Как пояснил Зеленский, Россия полагается на системы противовоздушной обороны для прикрытия централизованных объектов. Украина же из-за дефицита средств ПВО развивала децентрализованный подход к размещению данных и других критических ресурсов.

По утверждению президента, такое отличие влияет на устойчивость цифровой инфраструктуры и последствия ударов по соответствующим объектам. Он также подчеркнул, что ответные украинские мероприятия проходят после российских атак.

Ранее сообщалось, что Россия переводит ключевые центры обработки данных в подземелье из-за постоянных налетов украинских БПЛА. Минцифры РФ утвердили рекомендации, требующие от бизнеса строить подземные бункеры и привлекать РЭБ.