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Россия закопает дата-центры под землю из-за атак украинских дронов
Россия переводит ключевые центры обработки данных в подземелье из-за постоянных налетов украинских БПЛА. Минцифры РФ утвердили рекомендации, требующие от бизнеса строить подземные бункеры и привлекать РЭБ.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.
Утвержденный документ внедряет многоуровневый принцип защиты, включающий установку сверхмощных конструкций против ударной волны, привлечение систем РЭБ и круглосуточное взаимодействие с Росгвардией и вооруженными силами.
Все дата-центры разделили на три категории, где к самой высокой "К1" отнесли стратегические объекты, повреждение которых чревато параличом государственных служб. "К2" - тоже важные центры обработки, но уже регионального или отраслевого значения, "К3" - корпоративные ЦОДы, повреждения которых некритичны для государства в целом.
Атаки парализовали российские онлайн-сервисы
Причиной принятия экстренных мер стала серия успешных ударов украинских сил в октябре по объектам Яндекса, VK, Сбера и Федеральной налоговой службы.
В результате атак пострадали важные центры в шести регионах европейской части России, в частности во Владимирской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Рязанской и Саратовской областях.
Это повлекло за собой масштабные сбои в работе государственных приложений, онлайн-банкинга, служб такси и сервисов доставки по всей стране.
На фоне разрушений в российском IT-секторе даже предложили создать единый "дата-центр судного дня" для экстренного обновления интернет-услуг.
Провайдеры переводят расходы на рядовых пользователей
Новые требования безопасности обязательны как для государственных органов, так и для частного бизнеса.
Эксперты отрасли отмечают, что строительство укрытий, установка сеток, датчиков и дублирование каналов прибавит к стоимости объектов от 5% до 10%.
Из-за дополнительных затрат на физическую и электронную защиту российские провайдеры уже заложили рост тарифов для конечных потребителей до 10%. Впрочем, аналитики считают такие затраты оправданными, поскольку потеря объекта и месяцы простоя стоят значительно дороже его укрепления.
Напомним, 8 октября крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" сообщила в четверг о полной остановке дата-центра в Сасово Рязанской области после атаки дронов.
Также дата-центр в Калуге (в 160 километрах юго-западнее Москвы) потерпел удар 9 октября.
В общей сложности "Яндекс" имеет пять дата-центров. Четыре из них находятся на территории России – в Сасово, Калуге, Мытищах и Владимире, а один – в Финляндии. Последний объект из-за санкций отключили от электричества.