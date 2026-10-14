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Украинские дроны ударили по дата-центру Сбербанка и металлургическому заводу

атака
В сети появились кадры предполагаемого удара по одному из крупнейших цифровых объектов России. Фото: t.me/exilenova_plus

14 октября в российском городе Балаково в Саратовской области беспилотники атаковали мегадата-центр Сбербанка и металлургический завод "Балаково".

Как пишет Dilo, об этом сообщает украинский канал Exilenova+.

Оба объекта расположены в промышленной зоне города, где по спутниковым снимкам NASA FIRMS было зафиксировано несколько пожаров.

Дата-центр Сбербанка находится на этапе строительства, но уже частично эксплуатируется. Ожидается, что он станет одним из самых больших центров обработки данных в России, а на его базе будут работать сервисы государственной цифровой платформы ГосТех. По приведенным в сообщениях данным, он может вмещать около 3 тыс. серверных стоек и до 120 тыс. серверов. Заявленная мощность электроснабжения составляет 82 МВт. Стоимость проекта оценивается в 122,2 млрд руб (1,45 млрд долларов США).

Такие комплексы обеспечивают работу вычислительных систем и цифровых сервисов. Поражение даже частей объекта может оказать негативное влияние на банковские сервисы РФ.

В свою очередь металлургический завод "Балаково" специализируется на производстве стали и прокатных металлов. Предприятие производит более 1 млн тонн прокатной стали в год.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку.

"Есть повреждения нескольких жилых домов. Предварительно погиб человек", - написал глава региона.

Напомним, за последнюю неделю Украина атаковали по меньшей мере три объекта компании "Яндекс" :

  • дата-центр в Сасово Рязанской области остается полностью обесточенным и отключенным после атаки 8 октября;
  • дата-центр в Калуге (в 160 километрах юго-западнее Москвы) потерпел удар 9 октября;
  • Третий объект во Владимирской области был атакован 11 октября.

Эти удары явились ответом на серию российских атак против цифровой, транспортной и энергетической инфраструктуры Украины.

Автор:
Светлана Манько

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