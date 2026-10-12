Дата-центры "Яндекса" после атак: на замену оборудования может уйти полгода

Российской компании Яндекс может потребоваться около шести месяцев, чтобы заменить оборудование в поврежденных дата-центрах.

Как пишет Dilo, об этом информируют российские СМИ.

По их данным, компании придется покупать оборудование по ценам, которые являются одними из самых высоких за последние годы.

Помимо стоимости техники дополнительной проблемой могут стать каналы поставки. Для приобретения необходимого оборудования "Яндексу" придется использовать разные иностранные каналы закупок, что может усложнить процесс восстановления.

Рост затрат на замену оборудования, по прогнозам, может сказаться на стоимости облачных услуг для российских клиентов компании.

Что известно о повреждении дата-центров

8 октября на территории станкостроительного завода "Саста" в городе Сасово Рязанской области РФ произошел пожар. На территории предприятия находится дата-центр ООО "Яндекс ДЦ". После инцидента в работе сервисов Яндекса зафиксировали масштабный сбой.

На следующий день украинские беспилотники повредили еще один дата-центр компании – на этот раз в Калуге.

Таким образом, повреждение двух объектов создало для Яндекса дополнительные трудности с восстановлением инфраструктуры. Продолжительность ремонта и замены оборудования, а также возможное повышение цен на облачные услуги будет зависеть от стоимости техники и возможностей ее поставки.

Ранее Россия начала избивать по дата-центрам в Киеве.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров.

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. В результате российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, из-за чего проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры "Домонет", Kievnet и Faust.

Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемах с предоставлением услуг пользователям из-за российской атаки.

В ходе очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

В результате двойной российской атаки по Киеву было полностью уничтожено оборудование главного технического узла телекоммуникационного оператора " Омега Телеком".

Ранее Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЕК) предупредила, что в Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.