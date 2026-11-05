В Украине представили альтернативу Starlink для дронов и наземных роботов

Украинская оборонная компания Militech Group на протяжении 2026 года формирует партии от 500 LTE-модемов ГРИМ для украинских производителей беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов. Устройства предназначены для передачи данных и управления беспилотными системами через мобильные сети.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на релиз компании.

Модем разрабатывался как один из альтернативных каналов связи для беспилотных систем на фоне перебоев и ограничений в работе Starlink.

По данным Militech Group, выходная мощность передатчика "ГРИМ" составляет до 1,5 Вт. Компания заявляет, что это позволяет использовать устройство в зонах со слабым покрытием мобильной сети.

Заявленная производителем дальность связи составляет до 45 км. В то же время, фактические показатели зависят от условий работы, покрытия мобильной сети и установленных антенн.

Устройство создано на базе LTE-модема MikroTik с дополнительным усилителем сигнала и имеет два слота для SIM-карт. Антенны в базовую комплектацию не входят и подбираются в зависимости от типа беспилотной системы.

"ГРИМ" уже представлен в Brave1 Market. По информации компании, устройство прошло испытание.

Militech Group также планирует с января 2027 предлагать модем иностранным заказчикам.

Напомним, в октябре в Украине возникли ограничения в работе Starlink для части военных задач. При движении на высокой скорости отдельные терминалы теряли связь, что усилило потребность в альтернативных каналах передачи данных для беспилотных систем.