Впервые с 1987 года: акции Toyota взлетели на 16% за день

Котировки акций Toyota Motor Corp. продемонстрировали наибольший однодневный рост почти за четыре десятилетия после того, как автоконцерн улучшил годовой прогноз прибыли благодаря сильному спросу на гибриды и расширил программу возврата капитала акционерам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

На торгах в Токио ценные бумаги автопроизводителя взлетели более чем на 16%, что стало мощнейшим рывком компании с 1987 года. Всплеск оптимизма инвесторов был подкреплен ожиданиями возможного смягчения таможенной политики президента США Дональда Трампа после победы демократов на промежуточных выборах, однако главным драйвером стали сильнейшие финансовые отчеты компании.

Toyota повысила годовой прогноз операционной прибыли на 15% — до 24,7 миллиарда долларов (3,9 триллиона иен) за заканчивающийся в марте 2027 года финансовый год. За завершившийся в сентябре трехмесячный период прибыль концерна выросла на 34% — до 1,1 триллиона иен, превзойдя рыночные ожидания и зафиксировав первый прирост за последние шесть кварталов.

Оптимистические показатели помогли уменьшить тревогу инвесторов по поводу падения спроса в Китае, войны в Иране и торговых тарифов США. По словам главного бухгалтера компании Таканори Адзумы, сокращение внутренних расходов позволило нивелировать удорожание материалов и последствия длительного конфликта на Ближнем Востоке.

Масштабный buyback и вызовы на рынке Китая

Toyota увеличила программу обратного выкупа акций до 1,3 триллиона иен. В общей сложности автогигант планирует направить до 14 триллионов иен на выплаты акционерам в течение следующих пяти лет. О согласии выставить свои пакеты акций на выкуп уже заявили страховые компании Mitsui Sumitomo Insurance, Aioi Nissay Dowa Insurance, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance и Sompo Japan Insurance.

В то же время, автоконцерн несколько снизил годовой план продаж — с 11,18 миллиона до 10,99 миллиона автомобилей. Просмотр состоялся на фоне длительного спада продаж в Китае, где иностранные бренды продолжают уступать долю рынка местным производителям во главе с BYD Co. По оценкам Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в текущем году продажи в секторе упадут на 22%, после чего покажут незначительный рост на 2% в 2027 году.

Чтобы переломить негативный тренд, Toyota планирует представить в Китае новое поколение популярной модели Corolla, а руководство компании также намекнуло на создание ее полностью электрической версии.

Кроме того, компания строит новый завод в Шанхае, где в сентябре 2027 стартует выпуск электромобилей бренда Lexus. По словам финансового директора Йоичи Миядзаки, целью будет сокращение времени разработки новых моделей до 18 месяцев.

Параллельно концерн объявил о ряде внутренних структурных трансформаций, в частности, об учреждении отдельного подразделения, которое будет специализироваться на разработках в сфере робототехники.

Напомним, ранее сообщалось, что японская Toyota ожидала первого за шесть кварталов роста операционной прибыли. Положительная динамика обеспечивала ослабление курса иены и стабильно высокий спрос на маржинальные гибридные авто, которые компенсировали падение объемов продаж в Китае и странах Ближнего Востока.